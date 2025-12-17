«Знову стати чемпіоном світу». Гвоздик окреслив свою ціль
Український ветеран не планує завершувати кар'єру
15 хвилин тому
Олександр Гвоздик / Фото - ESPN
Колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) для Sport Express назвав свою головну ціль на найближче майбутнє.
Як довго ви ще плануєте виступати?
«Мені подобається те, чим я займаюся. Поки є сили та дозволяє здоров’я, я боксую. Коли це закінчиться – припинюм».
Які цілі ви ставите перед собою на залишок кар’єри?
«Знову стати чемпіоном світу або наприкінці 2026 року, або на початку 2027-го».
У квітні цього року 38-річний Олександр нокаутував Ентоні Голлавея у 3-му раунді.
Раніше була інформація щодо бою Гвоздика в лютому за тимчасовий титул WBA проти Альберта Раміреса – сам українець її заперечив.
