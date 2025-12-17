Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у напівважкому дивізіоні українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) для Sport Express назвав свою головну ціль на найближче майбутнє.

Як довго ви ще плануєте виступати?

«Мені подобається те, чим я займаюся. Поки є сили та дозволяє здоров’я, я боксую. Коли це закінчиться – припинюм».

Які цілі ви ставите перед собою на залишок кар’єри?

«Знову стати чемпіоном світу або наприкінці 2026 року, або на початку 2027-го».

У квітні цього року 38-річний Олександр нокаутував Ентоні Голлавея у 3-му раунді.

Раніше була інформація щодо бою Гвоздика в лютому за тимчасовий титул WBA проти Альберта Раміреса – сам українець її заперечив.