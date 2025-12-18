Олег Шумейко

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-2, 16 KO) пояснив в інтерв’ю sport-express.ua, для чого Олександру Усику (24-0, 15 KO) поєдинок з Деонтеєм Вайлдером (43-4-1, 42 KO):

Це зірковий боєць, який протягом років шести поспіль тримав у страху увесь хевівейт.

Знову ж таки, якщо міркувати прагматично та сухо, то навіщо боксувати з небезпечними, голодними та молодими бійцям? Тим паче що це буде менш цікаво для вболівальників. Можна зробити гучне шоу, у якому візьмуть участь два великих ім’я, хоча й не наймолодших. Ідеальний час, суперник та подія.

Краще я подивлюся бій Усика з Вайлдером, аніж з Фабіо Вордлі, наприклад. Навіщо це взагалі потрібно? Ми ж хочемо спостерігати за зірками.

Чого ви очікуєте від бою Усика з Вайлдером?

Я б очікував нокауту від Сашка в другій половині бою. Хоча я й сказав, що цей поєдинок було б цікаво подивитися, але нам треба розуміти, це вже не той Вайлдер, який був колись. Тому мені здається, що в цьому бою Сашко – явний фаворит.

