Олег Гончар

Український боксер Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) переміг венесуельського джорнімена Ентоні Саеса (5-7-1, 4 КО) у бою, що відбувся в Кіто, Еквадор.

За підсумками десяти раундів судді віддали перемогу українцю. При цьому, у восьмому раунді Шелестюк відправив суперника в нокдаун, упевнено контролюючи перебіг поєдинку до фінального гонгу.

Для Тараса це вже друга перемога після повернення на ринг. У липні він нокаутував у другому раунді 42-річного американця Роддрікуса Лівсі, провівши перший бій за три роки.