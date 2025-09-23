Стала відома дата наступного поєдинка Шелестюка
Бій відбудеться на івенті в столиці Еквадора
Український боксер напівсереднього дивізіону Тарас Шелестюк (20-0-1, 12 КО) анонсував свій наступний поєдинок.
Бій відбудеться 8 листопада. 10-раундовий поєдинок стане ко-мейн івентом вечора боксу в Кіто, Еквадор.
Суперник українця наразі невідомий.
У липні Шелестюк провів перший бій з березня 2022 року. Тарас у другому раунді нокаутував 42-річного американця Роддрікуса Лівсі.
