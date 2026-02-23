Володимир Кириченко

Абсолютна чемпіонка світу у надважкому дивізіоні Кларісса Шілдс (18-0, 3 KO) провела поєдинок проти ексабсолютної чемпіонки в другій середній вазі Франшон Крюс-Дезурн (10-3, 2 КО).

Шілдс перемогла одноголосним рішенням суддів – 100:90 на всіх трьох картках.

Claressa turning UP THE PRESSURE! #ShieldsCrewsDezurn2 | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/NyHdLeSq9I — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 23, 2026

Поєдинок відбувся на Little Caesars Arena в Детройті, штат Мічиган.

Боксерки вже зустрічалися одна з одною у листопаді 2016-го – це для обох був дебютний поєдинок в професійному боксі. Тоді перемогу одностайним рішенням теж здобула Шілдс.

