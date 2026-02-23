Шілдс впевнено захистила титул абсолютної чемпіонки світу в бою з Крюс-Дезурн
Поєдинок відбувся на шоу в Детройті
10 хвилин тому
Шілдс та Крюс-Дезурн / Фото - Yahoo
Абсолютна чемпіонка світу у надважкому дивізіоні Кларісса Шілдс (18-0, 3 KO) провела поєдинок проти ексабсолютної чемпіонки в другій середній вазі Франшон Крюс-Дезурн (10-3, 2 КО).
Шілдс перемогла одноголосним рішенням суддів – 100:90 на всіх трьох картках.
Поєдинок відбувся на Little Caesars Arena в Детройті, штат Мічиган.
Боксерки вже зустрічалися одна з одною у листопаді 2016-го – це для обох був дебютний поєдинок в професійному боксі. Тоді перемогу одностайним рішенням теж здобула Шілдс.
Нагадаємо, Раян Гарсія з нокдауном переміг Барріоса і став новим чемпіоном світу.
Поділитись