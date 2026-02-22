Денис Сєдашов

Американський боксер Девід Бенавідес (30-0, 24 KO) переконаний, що майбутній поєдинок проти мексиканця Хільберто Раміреса (48-1, 30 КО) стане визначальним моментом у його кар’єрі. На кону стоятимуть титули WBA та WBO у першій важкій вазі. Слова наводить Boxing247.

Об’єднавчий бій відбудеться 2 травня на знаменитій арені T-Mobile у Лас-Вегасі.

Я відчуваю, що стою на порозі того, щоб стати обличчям нашого спорту. Якщо Зурдо переможе — його акції злетять. По той бік тунелю на нас обох чекає велич, тому ми підійдемо до цього бою на піку форми. Девід Бенавідес

Боксер також згадав, що ідея проведення цього поєдинку виникла ще під час їхніх спільних тренувань у минулому:

Я довго йшов до цієї миті. Ми провели багато чудових спарингів, і ще тоді я сказав Хільберто: «Одного дня ми маємо вийти на цей рівень у форматі PPV». І ось 2 травня ми битимемося за два чемпіонські пояси. Я дуже вдячний за цю можливість. Девід Бенавідес

