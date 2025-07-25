Красюк назвав суперника Усика у прощальному поєдинку
Функціонер запропонував українцю два варіанти
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Колишній промоутер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Олександр Красюк розповів, хто може наступним суперником українця. Слова функціонера наводить fightnews.info:
Все залежить від завдання Олександра, від того, що хоче робити. Якщо він хоче заробити грошей, то, мабуть, Джейк Пол – найкраща альтернатива. Жодного ризику, велика аудиторія, величезні цифри.
Якщо головне – комусь щось довести, довести щось собі, то, ймовірно, Тайсона Ф'юрі. Але у глибині душі я не вірю, що цей поєдинок відбудеться.
Нагадаємо, що WBO зобов’язала Усика провести захист титулу.