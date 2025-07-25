Колишній промоутер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Олександр Красюк розповів, хто може наступним суперником українця. Слова функціонера наводить fightnews.info:

Все залежить від завдання Олександра, від того, що хоче робити. Якщо він хоче заробити грошей, то, мабуть, Джейк Пол – найкраща альтернатива. Жодного ризику, велика аудиторія, величезні цифри.

Якщо головне – комусь щось довести, довести щось собі, то, ймовірно, Тайсона Ф'юрі. Але у глибині душі я не вірю, що цей поєдинок відбудеться.