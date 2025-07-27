Заяс завоював вакантний титул чемпіона WBO і став наймолодшим діючим чемпіоном світу
Пуерториканець показав шоу у Madison Square Garden Theater
близько 1 години тому
Ксандер Заяс / Фото - Yahoo
Пуерториканський проспект першого середнього дивізіону Ксандер Заяс (22-0, 13 KO) переміг мексиканця Хорхе Гарсії (33-5, 26 KO) у поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO.
Заяс здобув перемогу одностайним рішенням суддів: 116-112, 118-110 і 119-109.
Бій відбувся на шоу у Madison Square Garden Theater, Нью-Йорк, США.
Зазначимо, що Заяс став наймолодшим діючим чемпіоном світу з боксу.
Нагадаємо, Тім Цзю програв у титульному реванші Себастьяну Фундорі.
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