Британський боксер другого середнього дивізіону Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) для CBS Sports поділився емоціями після дострокової перемоги в поєдинку з пуертриканцем Едгаром Берлангою (23-2, 18 КО).

«Я обіцяв, клявся вам, що хто б сьогодні не вийшов зі мною в ринг, він мене не зупинить. Після останнього бою я отримав багато критики в соціальних мережах і особисто. Я розумію, що це частина боксу, але це зробило мене голодним бійцем. Коли я кажу, що мене не зупинити, то мене не зупинити.

Величезна подяка Енді Лі, людині, яка повірила в мене. У перших раундах я програв, але в нас був план. Я сказав йому на вухо: «Я можу зловити цього хлопця». Я сказав йому це, і він повірив мені. Мало хто з тренерів так би зробив».