Колишній чемпіон світу Антоніо Тарвер для K.O. Artist Sports поділився прогнозами на мегафайт абсолютного чемпіона у другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першій середньому дивізіоні американця Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Якщо він вийде в такій формі, як проти Скалла, Берланги та Мунгії – він програє. У нього не було достатньо активності.

Останній раз, коли я бачив Канело в справжній формі, це був бій із Плантом. Якщо та версія Канело з’явиться знову – це буде неймовірний бій. Навіть тоді я даю Кроуфорду шанс. Ось наскільки талановитий, на мою думку, Кроуфорд.

Теренсу доведеться звикнути до тієї сили. Якщо він зможе витримати удари Канело – він виграє цей бій».