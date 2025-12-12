Сімс: «Дюбуа прагне великого бою для повернення»
Тренер британця чекає дати на початок 2026-го
близько 2 годин тому
Даніель Дюбуа
Тренер колишнього чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа Тоні Сімс заявив, що його підопічний прагне повернутися в ринг проти сильного суперника. Слова тренера навів Sky Sports.
«Саме цього він і шукатиме – повернення до великого поєдинку. Він не може битися з такими, як Усик, а потім виходити проти нікому не відомого суперника».
Сімс додав, що Дюбуа ще молодий, має довгу кар’єру попереду, видовищний, з потужним ударом і вміє боксувати, з ним добре працювати.
У липні Олександр Усик нокаутував Дюбуа в п’ятому раунді.
Нагадаємо, Карл Фроч пропонує провести бій Дюбуа проти чемпіона WBO Фабіо Вордлі.