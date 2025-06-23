Сіренко назвав найцікавіший поєдинок у боксі
Владислав в очікуванні мегафайту Кроуфорд – Альварес
близько 1 години тому
Фото: B1 Boxing
Український нокаутер Владислав Сіренко (22-0, 19 KO) поділився в інтерв’ю sport.express.ua думками про поєдинок Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) та Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO):
Канело проти Кроуфорда – бій, який зачепить мене і як спортсмена, і як уболівальника. Дуже цікавий поєдинок двох різних боксерських філософій.
Нагадаємо, що бій відбудеться у вересні 2025 року.