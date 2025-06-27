Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про розрив Олександра Усика (23-0, 14 KO) з промоутером Олександром Красюком. Слова функціонера наводить vringe.com:

Це нічого не означає. Я не думаю, що це якось вплине на Усика в майбутньому бою. Головна фігура у його таборі – тренер Сергій Лапін, тому я не бачу, як це може вплинути на повсякденну роботу. Його тренувальний табір ніяк не пов'язаний з Красюком, тож, на мій погляд, все йтиме, як завжди.

Угода по бою вже укладена, так що і з цього боку турбуватися нема про що. Він був його промоутером, але коли він востаннє справді просував його? Усі останні бої проходили на чужих шоу. Він уже багато років не був його головним промоутером.

Загалом, я не думаю, що ця новина якось позначиться на поєдинку. Усику 37 років, він не дурень. Усик – розважливий хлопець, і з огляду на те, з чим їм доводиться мати справу – з тим, що на їхню країну скидають бомби, – я думаю, що цей розрив (з Красюком) – насправді дрібна деталь.