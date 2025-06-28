Володимир Кириченко

Український проспект хевівейту Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) для порталу vRINGE поділився думками про можливе повернення ексчемпіона світу у надважкому дивізіоні британця Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Як думаєте, ще побачимо Тайсона Ф’юрі в рингу?

«А чому б і ні? Думаю, що такі космічні гонорари, які він має можливість заробити, — це саме той спокусливий фактор, який витягне його з будь-якої пенсії. Недарма ж його називали «жадібне пузо».

Навіть днями з’явився інсайд, що Тайсон нібито вже дав згоду на бій з Джошуа...

«Мені здається, що для британців це взагалі ідеальний бій. Але він був би набагато цікавішим, якби вони його провели до того, як обох побив Усик».

Раніше президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман відповів, чи планує Ф'юрі відновлювати кар'єру.