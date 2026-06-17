Сергій Разумовський

Флойд Мейвезер-молодший отримав два обвинувачення у скоєнні тяжких злочинів у штаті Невада — у крадіжці та спробі шахрайства шляхом виписування незабезпеченого чека на купівлю годинника вартістю 200 тисяч доларів у Лас-Вегасі. Про це повідомляє ESPN.

Згідно із судовими документами, офіційні звинувачення стосуються «крадіжки в розмірі 100 000 доларів або більше» та «виписування або передачі чека з наміром здійснити шахрайство на суму 1 200 доларів або більше».

У скарзі йдеться, що 31 грудня 2024 року Мейвезер виписав чек на 200 000 доларів із рахунку у Wells Fargo Bank на користь Gold and Beyond — елітного бутика перепродажу в Лас-Вегасі. Також зазначається, що на рахунку нібито було недостатньо коштів, майна або кредитного ліміту для повного покриття цієї суми.

У документі підкреслюється, що боксер нібито передав чек в обмін на отримання майна або послуг, водночас знаючи, що він не буде оплачений під час пред’явлення. Скарга стверджує, що Мейвезер діяв «свідомо, злочинно та без законних підстав».

У разі визнання винним за звинуваченням у шахрайстві йому може загрожувати від 1 до 4 років позбавлення волі та штраф до 5 000 доларів, а також відшкодування збитків. За звинуваченням у крадіжці покарання може становити від 1 до 20 років ув’язнення та штраф до 15 000 доларів.

Цікаво, що Флойд Мейвезер був найвисокооплачуванішим спортсменом 2010-х за версією Forbes, а його дохід за це десятиліття оцінювали більш ніж у 915 мільйонів доларів.

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