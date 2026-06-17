Мессі побив рекорд Кріштіану Роналду
Аргентинець увійшов в історію футболу
близько 2 годин томуПідписатися в
Ліонель Мессі. Фото - Getty Images
Ліонель Мессі став найстаршим футболістом, який оформив хет-трик в історії чемпіонатів світу.
Аргентинська зірка забив три голи у матчі першого туру групового етапу ЧС-2026 у ворота Алжиру (3:0).
Цим подвигом, у віці 38 років і 359 днів, Мессі побив попередній рекорд, який належав португальській зірці Кріштіану Роналду.
Збірна Аргентини очолила групу J після першого туру змагань. Австрійці теж мають три бали й перебувають на другій сходинці турнірної таблиці. Йорданія та Алжир зазнали поразок у стартових зустрічах і розташувалися на третьому та четвертому місцях без набраних очок.
- 22 червня о 20:00 за київським часом Аргентина зустрінеться з Австрією на стадіоні «AT&T Stadium» в Арлінгтоні (Техас, США).
- 23 червня о 06:00 за Києвом Йорданія зіграє з Алжиром на арені «Лівайс Стедіум» в Санта-Кларі (штат Каліфорнія, США).
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