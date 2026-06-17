Сергій Разумовський

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) підтримав Ілію Топурію після його поразки від Джастіна Гейджі на турнірі UFC Freedom 250.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF звернувся до колишнього чемпіона UFC у легкій вазі у соцмережах і відзначив характер, який Топурія продемонстрував у поєдинку.

Ти показав справжній характер і провів сильний бій. Попереду на тебе чекає ще багато перемог, — написав Усик в Instagram. Олександр Усик

У головному бою вечора Топурія зазнав поразки від Джастіна Гейджі. Після четвертого раунду він відмовився продовжувати поєдинок, унаслідок чого перемогу здобув американець. Завдяки цьому результату Гейджі став новим чемпіоном UFC у легкій вазі.

Напередодні турніру Усик і Топурія зустрічалися у Вашингтоні. Під час зустрічі український боксер побажав бійцю успіху та підтримав його перед одним із найважливіших боїв у кар’єрі.

Попри поразку, Усик наголосив, що Топурія має потенціал повернутися на переможний шлях і здобути ще багато важливих перемог у майбутньому.