Олег Гончар

Чемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія (17-0) відреагував на слова Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), який після перемоги над Саулєм Альваресом у ніч на 14 вересня заявив, що не бачив боїв іспанця.

Топурія не стримався і в Twitter розніс абсолютного чемпіона у другій середній вазі.

«Ти називаєш себе фанатом ММА, але навіть не знаєш, хто я. Смішно. Коли ми вперше зустрілися, ти побажав мені удачі у бою — здається, пам’ять тебе підводить. І скоро твоє підборіддя теж підведе. Я уособлюю всю спільноту ММА і P4P №1 у реальних боях проти P4P у боксі». Ілія Топурія

Топурія також прикріпив відео, де Кроуфорд стверджує, що бачив його поєдинки. «Ти справжній ідіот».

Конфлікт спалахнув, коли Топурія пообіцяв нокаутувати Кроуфорда, на що Теренс звинуватив іспанця в нетверезості.