Відомий британський хевівейтер Дейв Аллен (25-8-2, 20 KO) розповів, хто має можливість завоювати перемогу у бою з перспективним проспектом Мозесом Ітаумою (14-0, 12 KO). Бійця цитує figthnews.info:

Зараз є лише двоє людей, на перемогу яких я б впевнено поставив у бою з Ітаумою – Усик та Кабаєл. Лише вони двоє у цілому світі. Я дивлюся на рейтинг BoxRec, на топ-20 надважкої ваги. Тільки їх двох я справді бачу фаворитами в бою з Ітаумою.

Не думаю, що Даніель Дюбуа витримає те, що запропонує йому Ітаума. Я вважаю, що Мозес виявиться для нього надто швидким. Я не думаю, що Фабіо Вордлі зможе впоратися в захисті з ударами, які викидає Ітаума, але він сам дуже міцний хлопець і вміє бити.

Не можна скидати з рахунків і Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа. Але мені здається, що їхні найкращі дні залишились у минулому.