Райан Гарсія готовий до реваншу з Ромеро, якщо бій з Пак'яо зірветься
Американець готовий вийти на ринг проти Роллі вже найближчим часом
близько 2 годин тому
Американський боксер Раян Гарсія (24-2, 20 КО) заявив, що готовий до будь-якого варіанту подальшого розвитку кар’єри незалежно від того, чи відбудеться бій з легендарним Менні Пак'яо. Слова наводить Secondsout.
Якщо Менні Пак'яо хоче битися зі мною і заробити великі гроші в масштабному поєдинку — давай зробимо це. Якщо ні — для мене це не проблема.
Боксер також зазначив, що відкритий до негайного реваншу з Роландо Ромеро, і такий варіант наразі активно обговорюється.
Я готовий до реваншу з Роллі. Будь-який із цих двох варіантів мене влаштовує.
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