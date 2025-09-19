Глава Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, кого вважає найкращим боксером незалежно від вагової категорії. Слова функціонера наводить vringe.com:

Якщо брати до уваги конкретні перемоги Кроуфорда, то першим у рейтингу P4P все ще має залишатися Олександр Усик. Але якщо подивитися на досягнення: чемпіон світу у п'яти вагових категоріях, триразовий абсолютний чемпіон, то на папері Теренс має великі шанси (на перше місце).

Тим не менш, незмінно битися на виїзді і перемагати чемпіонів крузервейту, а потім перейти до вищої важкої категорії і двічі перемогти Джошуа, Ф'юрі та Дюбуа. На папері те, що зробив Кроуфорд, дуже вражає. Але для мене лідером все ж таки є Усик.

Перемога Кроуфорда над Канело не обов'язково має зробити Теренса номером один у pound-for-pound. Але він піднявся на дві категорії вище, щоб це зробити. Тож це дуже близька гонка.