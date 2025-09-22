Денис Сєдашов

Відомий промоутер Едді Хірн поділився планами щодо майбутнього Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), який у соцмережах викликав на бій Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Слова наводить Sky Sports.

За його словами, 35-річний британець спершу вийде у ринг на поєдинок-камбек на початку 2026 року, а вже після цього може відбутися мегабій із «Циганським королем».

Зараз він знову тренується, і мої розмови з ним за останні тижні були дуже позитивними щодо дати повернення. А потім я побачив його пост, адресований Ф’юрі. Коли Ей Джей пише щось подібне, розумієш, що він справді в темі. Він сказав: “Пішли, я повернувся” — і саме цього ми прагнемо Едді Хірн

Хірн додав, що переговорів із командою Ф’юрі поки не було, але впевнений настрій Джошуа свідчить про серйозність намірів.

Ми очікуємо, що Ф’юрі також проведе ще один бій, якщо він справді збирається зустрітися з Джошуа. Поки переговорів не було, але від команди я відчуваю атмосферу впевненості: “Ми впевнені, що це станеться”. Хоча, поки не почали говорити, хто знає? Едді Хірн

Серед можливих суперників для повернення Джошуа розглядають олімпійського чемпіона 2016 року француза Тоні Йоку.

Йока точно у списку. Думаю, це буде хтось із топ-20, але не з першої п’ятірки. Це має бути небезпечний бій, який продемонструє, що ми готові ризикнути перед великою битвою. Едді Хірн

