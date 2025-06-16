Колишній чемпіон світу британець Амір Хан для talkSPORT поділився думками про поєдинок між своїми колишніми суперниками, володарем титулу WBA у першому середньому дивізіоні американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

«У Кроуфорда є майстерність, сила і хороша рухливість. Він дуже точний у своїх діях, до сантиметра. Чесно кажучи, його робота ніг вражаюча. Боксерський інтелект – фантастичний.

В Канело я міг влучити легше, а Кроуфорда я не міг бити так легко. Він був дуже міцним, дуже спритним, дуже пильним. Він був пильним до всього. У той час як Канело я міг зловити в будь-який момент. І я завдав йому кілька хороших ударів. Але справа в тому, що Канело має силу, якої Кроуфорд не має.

Я думаю, що з точки зору таймінгу для Кроуфорда все ідеально. Тому що Канело вже не той боєць, яким він був, коли я бився з ним. І якщо подивитися на його останні кілька боїв, то його часто ловлять, він часто отримує удари. А такий хороший боксер, як Кроуфорд, може його перемогти і перебоксувати.

Кроуфорд не такий необережний, коли справа доходить до відкритих, чистих ударів. Звичайно, я був іншим, коли опинився в тій ситуації, я був зовсім іншим. Тому що я був бійцем, який мав занадто багато сміливості, йшов у бій, мав занадто багато серця, і мене ловили. Теренс більш спритний, його не зловлять.

Тож якщо Кроуфорд не пропустить сильного удару, легко виграє бій».