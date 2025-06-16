Амір Хан зробив неочікуваний прогноз на мегафайт Канело – Кроуфорд
Зірковий британець зробив аналіз майбутнього поєдинку
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу британець Амір Хан для talkSPORT поділився думками про поєдинок між своїми колишніми суперниками, володарем титулу WBA у першому середньому дивізіоні американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).
«У Кроуфорда є майстерність, сила і хороша рухливість. Він дуже точний у своїх діях, до сантиметра. Чесно кажучи, його робота ніг вражаюча. Боксерський інтелект – фантастичний.
В Канело я міг влучити легше, а Кроуфорда я не міг бити так легко. Він був дуже міцним, дуже спритним, дуже пильним. Він був пильним до всього. У той час як Канело я міг зловити в будь-який момент. І я завдав йому кілька хороших ударів. Але справа в тому, що Канело має силу, якої Кроуфорд не має.
Я думаю, що з точки зору таймінгу для Кроуфорда все ідеально. Тому що Канело вже не той боєць, яким він був, коли я бився з ним. І якщо подивитися на його останні кілька боїв, то його часто ловлять, він часто отримує удари. А такий хороший боксер, як Кроуфорд, може його перемогти і перебоксувати.
Кроуфорд не такий необережний, коли справа доходить до відкритих, чистих ударів. Звичайно, я був іншим, коли опинився в тій ситуації, я був зовсім іншим. Тому що я був бійцем, який мав занадто багато сміливості, йшов у бій, мав занадто багато серця, і мене ловили. Теренс більш спритний, його не зловлять.
Тож якщо Кроуфорд не пропустить сильного удару, легко виграє бій».
Нагадаємо, Кроуфорд в останньому поєдинку, який відбувся 3 серпня 2024 року в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США), розділив ринг з представником Узбекистану Ісраїлом Мадрімовим (115-113, 115-113).
Альварес, у свою чергу, в останньому поєдинку, який відбувся 4 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), переміг одноголосним рішенням суддів Вільяма Скулла. В результаті Канело повернув собі звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі.
Мегафайт між Кроуфордом та Канело пройде 12 вересня на стадіоні Allegiant Stadium у Лас-Вегасі.