Стало відомо, хто покаже вечір боксу Usyk 17 Promotions – Rising Stars III: Constellation
У головній події відбудеться поєдинок за участю Хижняка
Платформа Київстар ТБ буде транслювати вечір боксу Usyk 17 Promotions – Rising Stars III: Constellation.
Шоу пройде 19 грудня у Львові.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
У головній події відбудеться поєдинок володаря титулу WBA Gold International у напівважкій вазі Олександра Хижняка (3-0, 2 КО).
У співголовному бою виступить колишній володар титулів IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International Даніель Лапін (13-1, 5 КО).
У програмі вечора заплановано 11 поєдинків.
Нагадаємо, Даніелю Лапіну шукають суперника через платформу Усика за 8 тисяч доларів.
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026