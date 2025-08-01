Британський промоутер Едді Гірн прокоментував бажання суперважковаговика Дейва Аллена (24-7-2, 19 KO) провести поєдинок проти росіянина Арсланбека Махмудова (20-2, 19 KO).

За словами Гірна, його здивував такий вибір опонента з боку Аллена, але він готовий організувати його поєдинок з Махмудовим. Цитує Едді boxingscene.com.

«Я думаю, що Дейв Аллен – божевільний. Я був у ситуації, коли дав йому список імен, і він вибрав найнебезпечнішого суперника серед них, який, мабуть, є найвиснажливішим і фізично найсильнішим.

Як Аллен сказав мені, усе тому, що він боїться його. Я запитав: «Навіщо в списку з шести бійців ти вибрав того, якого найбільше боїшся?». Він відповів: «Я зможу як слід підготуватися». Я сказав: «Дейве, я багато років намагався зрозуміти тебе, але спасибі тобі, адже ти подаруєш нам трилер у жовтні». Цей бій буде оголошено цього тижня».