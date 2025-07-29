Відомий тренер: «Дюбуа думав, що поб’є Усика влегку»
Джексон висловився про чутки щодо вечірки перед реваншем
32 хвилини тому
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Тренер Джон Девід Джексон висловився про чутки про вечірку Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) перед реваншем з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Американця цитує vringe.com:
Якщо це було насправді, це неправильно. Бокс потрібно сприймати серйозно, тому що ти можеш постраждати та залишитися з серйозною травмою на все життя. Можливо, він думав, що він поб'є Усика влегку, але треба сприймати бої серйозніше.