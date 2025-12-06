Відомий журналіст та інсайдер Ден Рафаель для Boxing News поділився думками про бажання володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести бій проти ексчемпіона Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

«Гадаю, Усик хоче суперника з великим іменем. Я з усією повагою ставлюся до Деонтея Вайлдера, але на цьому етапі його кар’єри, якщо він якимось чином не зможе завдати вдалого удару правою рукою, то для мене це легкий бій для Усика. Бо Деонтей вже не той, яким був колись. Він все ще небезпечний, як я вже казав, лише якщо зможе завдати вдалого удару, але він вже не завдає їх.

Я дивився його останній бій, в якому він повернувся після довгої перерви та важкої поразки нокаутом. Він виглядав краще, ніж у попередніх боях, але він також бився з суперником набагато нижчого рівня. Це не був той бій, який запам’ятовується. Він виконав свою роботу, але в певному сенсі це було важко дивитися. Ти думаєш: «Гаразд, він просто вже не той, яким був». І я не кажу це, щоб бути злим чи жорстоким. Я люблю Деонтея, але це просто показує те, скільки років триває його кар’єра, скільки ударів він пропустив, і ті бої з Тайсоном Ф’юрі, чувак, забрали роки його кар’єри чи життя.

Тому я думаю, що Усик просто бачить можливість для бою з гучним іменем – це його захоплює, він може зробити з цього досить великий бій. Вони говорили про те, щоб, можливо, провести бій у Сполучених Штатах. Я маю сказати, що Усик, враховуючи те, чого він досяг, безумовно, має право вибрати суперника, якого він хоче. Я думав, що бій з Вордлі був би дуже цікавим. Це поєдинок, в якому він все ще був би фаворитом, який би зібрав велику публіку у Великій Британії, за яким було б цікаво спостерігати.

Я відчуваю, що Вордлі на цьому етапі своєї кар’єри набагато кращий суперник, ніж Деонтей Вайлдер. І я не бачив якоїсь надзвичайно разючої різниці з точки зору інтересу фанатів, громадського інтересу чи фінансових складових. Тому я був трохи розчарований, що ти так наполегливо працюєш, щоб стати абсолютним чемпіоном, а потім просто відмовляєшся від титулу WBO.

Буває, коли бійці відмовляються від титулу, тому що обов’язковий захист – це бій проти суперника, який на нього не заслуговує, і є набагато більший бій, якого хоче публіка або транслятори. Але це не той випадок».