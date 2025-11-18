Вордлі відреагував на відмову Усика від чемпіонського титула WBO
Британець не очікував на такий подарунок
близько 3 годин тому
Фабіо Вордлі / Фото - Sky Sports
Новоспечений володар титулу WBO у надважкому дивізіоні британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) відреагував на те, що він став чемпіоном світу у хевівейті.
«І новий...».
Нагадаємо, українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) відмовився від титулу WBO, завдяки чому Фабіо отримав повноцінний титул.
Вордлі здобув статус тимчасового чемпіона, достроково перемігши Джозефа Паркера – в 11-му раунді суддя зупинив поєдинок.
