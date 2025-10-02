Олег Гончар

Активіст Сергій Стерненко в інтерв'ю Бомбардиру різко розкритикував українського боксера Василя Ломаченка за його позицію щодо війни.

За словами Стерненка, Ломаченко не засуджує російські обстріли Одеси, не називає агресора та зберігає відео з подякою "ввічливим людям" (російським терористам) в Instagram.

«Інколи краще мовчати. В нього голова для того, щоб їсти, але не для мислення, вочевидь». Сергій Стерненко

Стерненко зазначив, що Ломаченко, як патріот міста, до повномасштабної війни виходив на ринг із прапором Білгород-Дністровського, але без українського прапора. На третьому році війни боксер уникнув чіткої позиції щодо російських атак на своє місто.

Стерненко підкреслив, що Ломаченко, як постать зі світовим ім’ям, несе більшу відповідальність за свої дії.

Також Стерненко додав, що Ломаченку слід обмежити виїзд за кордон, адже він продовжує відвідувати США та спілкуватися з особами, пов’язаними з агресором.

Нагадаємо, Стерненко розповів як до Ломаченка ставляться в його рідному місті.