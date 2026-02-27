Стівенсон – про поєдинок Мейвезера з Пак’яо: «Підсмажить його»
Шакур не сумнівається у перемозі Флойда
близько 12 годин тому
Фото: Getty Images
Чемпіон WBO Шакур Стівенсон (25-0, 11 KO) висловився про другий поєдинок Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO) та Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO). Американця цитує fightnews.info:
Пакмен проти Мейвезера. Флойд підсмажить його. Ставте на це всі свої гроші. Він найвеличніший боєць історія. Ставте скільки завгодно на Флойда. Він його перебоксує, легко переможе, забере чек і вирушить додому.
Нагадаємо, що реванш має пройти у Лас-Вегасі, штат Невада, США.