Денис Сєдашов

Колишні чемпіони світу Флойд Мейвезер-молодший та Менні Пак’яо планують провести другий поєдинок у вересні цього року. Про це повідомляє відомий інсайдер Майк Коппінджер.

Очікується, що місцем проведення історичного реваншу стане надсучасна арена Сфера (The Sphere) у Лас-Вегасі, яка славиться своїми технологічними можливостями.

Нагадаємо, перша зустріч Мейвезера та Пак’яо відбулася у 2015 році та стала найкасовішою подією в історії боксу.

