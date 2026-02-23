Бій у Сфері: Мейвезер та Пак’яо готують грандіозний реванш на найбільш технологічній арені світу
Поєдинок пройде у Лас-Вегасі
близько 2 годин тому
Колишні чемпіони світу Флойд Мейвезер-молодший та Менні Пак’яо планують провести другий поєдинок у вересні цього року. Про це повідомляє відомий інсайдер Майк Коппінджер.
Очікується, що місцем проведення історичного реваншу стане надсучасна арена Сфера (The Sphere) у Лас-Вегасі, яка славиться своїми технологічними можливостями.
Нагадаємо, перша зустріч Мейвезера та Пак’яо відбулася у 2015 році та стала найкасовішою подією в історії боксу.
