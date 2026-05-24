Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував перемогу українця Олександра Усика (25-0, 16 КО) над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Слова власника столичного футбольного клубу передає пресслужба біло-синіх.

Шановний Олександре! Щиро вітаю Вас із черговою звитягою на боксерському рингу - захистом титулу чемпіона світу в суперважкій вазі в поєдинку проти Ріко Верховена.

Ваша працьовитість, наполегливість та неймовірна сила духу є джерелом натхнення для українського народу. Ваші бої неодмінно збирають наших співвітчизників біля екранів, а кожна Ваша перемога об’єднує українців та дарує позитив, який так необхідний в ці непрості часи.

У поєдинку з Ріко Верховеном Ви показали справжній бійцівський дух та характер. Попри всі труднощі, Ви довели, що готові до будь-якого виклику та Вам не страшний будь-який суперник.

Від імені всієї динамівської родини дякую Вам, Олександре, за чудові емоції й бажаю Вам здобути ще не одну перемогу, прославляючи нашу Батьківщину на весь світ.