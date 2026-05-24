Суркіс: «У поєдинку з Верховеном Усик показав справжній бійцівський дух»
Президент Динамо відреагував на сенсаційно непросту перемогу українця
1 день тому
Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував перемогу українця Олександра Усика (25-0, 16 КО) над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Слова власника столичного футбольного клубу передає пресслужба біло-синіх.
Шановний Олександре! Щиро вітаю Вас із черговою звитягою на боксерському рингу - захистом титулу чемпіона світу в суперважкій вазі в поєдинку проти Ріко Верховена.
Ваша працьовитість, наполегливість та неймовірна сила духу є джерелом натхнення для українського народу. Ваші бої неодмінно збирають наших співвітчизників біля екранів, а кожна Ваша перемога об’єднує українців та дарує позитив, який так необхідний в ці непрості часи.
У поєдинку з Ріко Верховеном Ви показали справжній бійцівський дух та характер. Попри всі труднощі, Ви довели, що готові до будь-якого виклику та Вам не страшний будь-який суперник.
Від імені всієї динамівської родини дякую Вам, Олександре, за чудові емоції й бажаю Вам здобути ще не одну перемогу, прославляючи нашу Батьківщину на весь світ.
Нагадаємо, Верховен не згоден із результатом бою проти Усика – подано офіційний протест.