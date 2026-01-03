Усик – Вордлі та Джошуа – Фʼюрі – в списку найбажаніших боїв 2026 року від The Ring
Відоме видання не забуло про двух японців
близько 1 години тому
Авторитетний журнал The Ring опублікувал вішліст боксерських поєдинків на 2026 рік.
Серед них – обʼєднавчий бій між Олександром Усиком та Фабіо Вордлі, мегафайт британців Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа, поєдинок Джея Опетаї проти Хільберто Раміреса в крузервейті та японське дербі Наоєю Іноуе та Дзунто Накатані.
10 найбажаніших поєдинків 2026 року від The Ring:
Надважка вага: Олександр Усик проти Фабіо Вордлі
Надважка вага: Тайсон Ф’юрі проти Ентоні Джошуа
Важка вага: Джей Опетая проти Хільберто Раміреса
Напівважка вага: Дмитро Бівол проти Девіда Бенавідеса
Друга середня вага: Хамза Шіраз проти Дієго Пачеко
Перша середня вага: Джарон Енніс проти Верджіла Ортіса
Напівсередня вага: Конор Бенн проти Раяна Гарсії
Напівсередня вага: Лорен Прайс проти Мікаели Маєр
Легка вага: Керолайн Дюбуа проти Еліф Нур Турхан
Напівлегка вага: Наоя Іноуе проти Дзунто Накатані
Нагадаємо, у Британії поставили Усика на 3-тє місце в рейтингу найкращих боксерів 2025 року.
