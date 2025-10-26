Олег Гончар

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) прокоментував перемогу тимчасового чемпіона WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) над ексчемпіоном Джозефом Паркером (36-4, 24 КО).

У 11-му раунді рефері занадто швидко зупинив поєдинок, чим викликав суперечки.

Ф’юрі назвав бій фантастичним і похвалив обох боксерів за досягнення. Він вважав, що Паркер лідирував на чотири раунди до 11-го, але наголосив, що в надважкій вазі один удар може все змінити.

«Не можна пірнати й не намокнути». Тайсон Ф'юрі

Циганський король привітав Френка Воррена та Queensberry за організацію шоу в O2 Arena. Він висловив співчуття Паркеру, назвав його братом і впевнений, що Джозеф повернеться сильнішим.

Нагадаємо, Фабіо Вордлі раніше викликав на бій Олександра Усика.