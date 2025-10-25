Маліньяджі різко відповів Келлерману: «Усик — один із найвеличніших надважковаговиків усіх часів»
Колишній чемпіон світу переконаний, що коментатор просто вирішив привернути увагу за рахунок імені українця
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі прокоментував заяву журналіста і коментатора Макса Келлермана, який принизив здобутки абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Слова наводить BoxingScene.
Твердження Макса Келлермана про нібито переоцінку послужного списку Усика в надважкій вазі виглядає як чистий клікбейт. Усик — один із претендентів на звання найвеличнішого надважковаговика всіх часів.
Він також наголосив на успіхах українця:
Олександр переміг найкращих бійців свого покоління, зокрема Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа, причому обох двічі. Будь-який боксер в історії надважкої ваги мав би серйозне випробування у бою з Ф’юрі. Усик двічі ставав абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.
