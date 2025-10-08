Денис Сєдашов

Легенда важкої ваги Майк Тайсон прокоментував силу удару Джейка Пола (12-1, 7 КО) напередодні його скандального поєдинку з Джервонтой Девісом (30-0-1, 28 КО). Слова наводить secondsout.

Я не дуже добре пам’ятаю той бій, якось трохи вимкнувся. Пам’ятаю лише, що після першого раунду наступне, що пригадується — Джейк якось вклонявся, і це все, що я пам’ятаю. Майк Тайсон

Боксер додав, що на наступний день після зустрічі з Полом у нього боліло все тіло:

Моє тіло дуже боліло — груди, живіт, все інше. Майк Тайсон

Джейк Пол готується до свого другого поєдинку в 2025 році — виставкового бою з чинним чемпіоном WBA у легкій вазі «Танком» Девісом. Бій триватиме десять раундів і відбудеться 14 листопада на арені Kaseya Center у Маямі.

