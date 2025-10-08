Тайсон оцінив силу удару Пола перед його боєм із Джервонтой Девісом
Легенда боксу визнав, що відеоблогер здивував його міццю
25 хвилин тому
Легенда важкої ваги Майк Тайсон прокоментував силу удару Джейка Пола (12-1, 7 КО) напередодні його скандального поєдинку з Джервонтой Девісом (30-0-1, 28 КО). Слова наводить secondsout.
Я не дуже добре пам’ятаю той бій, якось трохи вимкнувся. Пам’ятаю лише, що після першого раунду наступне, що пригадується — Джейк якось вклонявся, і це все, що я пам’ятаю.
Боксер додав, що на наступний день після зустрічі з Полом у нього боліло все тіло:
Моє тіло дуже боліло — груди, живіт, все інше.
Джейк Пол готується до свого другого поєдинку в 2025 році — виставкового бою з чинним чемпіоном WBA у легкій вазі «Танком» Девісом. Бій триватиме десять раундів і відбудеться 14 листопада на арені Kaseya Center у Маямі.
