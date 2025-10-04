Майк Тайсон назвав боксера, з яким би побоявся битися
«Залізний Майк» є фанатом таланту Бенавідеса
19 хвилин тому
Фото: Twitter
Легендарний боксер надважкої ваги Майк Тайсон в інтерв’ю ESNEWS розповів, поєдинку з яким бійцем він би уникав:
Мені подобається його шанси проти всіх. Бенавідеса так недооцінюють. Послухайте, я б теж боявся битися з Девідом, якби був у цьому дивізіоні. Ні в кого немає жодного шансу проти нього, і це факт.
У США бачать у Девіду Бенавідесі (30-0, 24 KO) нове обличчя боксу.