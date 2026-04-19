Британський супертяж Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) окреслив свої подальші плани наприкінці кар’єри та дав зрозуміти, яких поєдинків він прагне найбільше. Після перемоги над арсланбеком махмудовим «Циганський король» заявив, що не має наміру виходити в ринг проти Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

За інформацією Boxingnewsonline, Ф’юрі не розглядає бій із Дюбуа як пріоритетний варіант. Натомість головними цілями британця залишаються поєдинок проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), а також можливий реванш з українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

У ніч на 12 квітня Тайсон Ф’юрі повернувся на ринг після паузи. Суперником британця став росіянин арсланбек махмудов. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі повністю контролював хід бою та не залишив опонентові реальних шансів.

За підсумками дванадцяти раундів Ф’юрі здобув переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів — 120:108, 120:108, 119:109. Цей успіх став для британця важливим кроком у контексті можливих великих поєдинків у майбутньому.