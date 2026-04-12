Володимир Кириченко

У ніч на 12 квітня колишній чемпіон світу у надважкій вазі британець Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та росіянин Арсланбек Махмудов (21-3, 19 KO) провели очний поєдинок.

Бій пройшов всі 12 раундів. Тайсон переміг одноголосним рішенням суддів з рахунком 120:108, 120:108, 119:109.

Вечір боксу відбувся в Лондоні (Велика Британія).

Для 37-річного Фʼюрі це був перший бій після повернення. У січні 2025 року Тайсон оголосив про завершення карʼєри після двох поспіль поразок від Олександра Усика.

