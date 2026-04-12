Фʼюрі перебоксував Махмудова на шоу в Лондоні
Циганський король домінував протягом усього поєдинку
близько 3 годин тому
У ніч на 12 квітня колишній чемпіон світу у надважкій вазі британець Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та росіянин Арсланбек Махмудов (21-3, 19 KO) провели очний поєдинок.
Бій пройшов всі 12 раундів. Тайсон переміг одноголосним рішенням суддів з рахунком 120:108, 120:108, 119:109.
Вечір боксу відбувся в Лондоні (Велика Британія).
Для 37-річного Фʼюрі це був перший бій після повернення. У січні 2025 року Тайсон оголосив про завершення карʼєри після двох поспіль поразок від Олександра Усика.
Нагадаємо, Ф’юрі намагався залякати махмудова, але опинився у нього на руках під час дуелі поглядів.
