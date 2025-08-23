Шакур розповів, при яких умовах проведе бій проти екссуперника Джервонти
У Стівенсона є інша домовленість
близько 2 годин тому
Шакур Стівенсон / Фото - Yahoo
Володар титулу WBC у легкому дивізіоні американець Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) поділився думками про можливий поєдинок проти володаря титулу WBA у другій напівлегкій вазі свого співвітчизника Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО).
«Ламонт готувався до реваншу, тож він проведе проміжний бій, а потім зустрінеться зі мною на початку року.
Але це тільки якщо Теофімо не прийме бій».
12 липня липня Шакур здобув перемогу над тимчасовим чемпіоном WBC Вільямом Сепедою.
Нагадаємо, Шакур та Роуч домовилися про бій.
Раніше повідомлялося, що Теофімо Лопес та Шакур хочуть провести очний поєдинок.