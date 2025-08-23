Володар титулу WBC у легкому дивізіоні американець Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) поділився думками про можливий поєдинок проти володаря титулу WBA у другій напівлегкій вазі свого співвітчизника Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО).

«Ламонт готувався до реваншу, тож він проведе проміжний бій, а потім зустрінеться зі мною на початку року.

Але це тільки якщо Теофімо не прийме бій».