Володимир Кириченко

Американський чемпіон WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) викликав на бій володаря титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО).

«Я чув ти казав, що хочеш битися зі мною, Теофімо. Що заважає зробити це наступним боєм? Це не блеф, зробимо бокс знову великим, Ліл Тео».

Лопес відповів:

«Я повторю це, як уже казав Барбосі... Будь обережний із тим, чого просиш».

Шакур:

«Ти ж добре знаєш, що тут не якийсь Барбоса, але досить говорити – давай уже оформляти документи».

Лопес:

«Брр, брр, брр, брр.., окей».

I’m going to repeat this, like I said to Barboza.. @ShakurStevenson



Be careful what you ask for! 🤷‍♂️ https://t.co/46b6MOhGTF — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) July 26, 2025

Нагадаємо, Лопес хоче провести два поєдинки до січня 2026 року.