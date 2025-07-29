Лопес та Шакур хочуть провести очний поєдинок
Зіркові американці вирішили посперечатися
близько 3 годин тому
Шакур та Лопес / Фото - Yahoo
Американський чемпіон WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) викликав на бій володаря титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО).
«Я чув ти казав, що хочеш битися зі мною, Теофімо. Що заважає зробити це наступним боєм? Це не блеф, зробимо бокс знову великим, Ліл Тео».
Лопес відповів:
«Я повторю це, як уже казав Барбосі... Будь обережний із тим, чого просиш».
Шакур:
«Ти ж добре знаєш, що тут не якийсь Барбоса, але досить говорити – давай уже оформляти документи».
Лопес:
«Брр, брр, брр, брр.., окей».
Нагадаємо, Лопес хоче провести два поєдинки до січня 2026 року.