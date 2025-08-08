Лопес жорстко відповів на образи Шакура: зірки боксу готуються до бою
Словесная суперечка не вщухає
30 хвилин тому
Шакур та Лопес / Фото - Yahoo
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі американець Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) відреагував на слова свого співвітчизника чемпіона WBC у легкому дивізіоні Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО), який назвав його «малим».
«Буде приємно, коли цей «малий» зробить із тебе свою «маленьку сучку» в січні.
Раджу тобі вжити все SNAC (спортивне харчування для підвищення продуктивності – прим.), що зможеш, – навіть це не допоможе».
Раніше Шакур викликав на бій Теофімо.
Нагадаємо, Лопес хоче провести два поєдинки до січня 2026 року.