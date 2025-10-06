Заб Джуда: «Шакур Стівенсон розбере Лопеса в бою»
Ексчемпіон світу впевнений у перевазі Шакура
близько 1 години тому
Заб Джуда
Колишній чемпіон світу Заб Джуда поділився думками про потенційний поєдинок між чемпіоном WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО) та володарем титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопесом (22-1, 13 КО), повідомив портал MillCity Boxing.
«З Шакуром не можна жартувати. Так? Він продає «Матрицю, частина третя», розумієш, про що я?»
Джуда зазначив, що Стівенсон розбере Лопеса завдяки своєму стилю, адже влучити по Шакуру практично неможливо. Заб визнав Теофімо хорошим бійцем, але вважає, що його стиль вразливий для Шакура.
Раніше Лопес анонсував, що бій із Шакуром запланований на початок 2026 року.