Сергій Разумовський

Легендарний український боксер Олександр Усик розповів про свої враження після візиту до Білого дому та зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Український чемпіон поділився емоціями у соціальних мережах, подякувавши за запрошення, гостинність і теплий прийом. Усик наголосив, що для нього було важливо отримати можливість особисто поспілкуватися з президентом Сполучених Штатів.

Зустріч з президентом Сполучених Штатів у Білому домі. Дякую за запрошення, гостинність та теплий прийом. Спорт справді об’єднує людей, зміцнює повагу та поєднує культури. Я щиро ціную можливість зустрітися та поспілкуватися особисто. Олександр Усик

Окрім зустрічі з Дональдом Трампом, Усик також перетнувся у США з відомим бійцем змішаних єдиноборств Ілією Топурією. Раніше спортсмен був чемпіоном UFC, однак після поєдинку з Джастіном Гейджі втратив свій статус.

Для Топурії бій проти Гейджі став особливо болючим, адже він зазнав першої поразки у професійній кар’єрі. Попри зустріч з Усиком і підтримку з боку зіркового українського боксера, уникнути невдалого результату в октагоні йому не вдалося.