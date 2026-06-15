Сергій Разумовський

ФІФА може дозволити президенту США Дональду Трампу взяти участь у святкуванні команди-переможниці чемпіонату світу-2026 під час церемонії нагородження. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, у ФІФА не заперечують проти можливого відходу від традиційного протоколу церемонії. Зазвичай трофей чемпіонату світу залишається на спеціальному п’єдесталі, після чого капітан команди-переможниці забирає його та несе до партнерів на подіум.

Втім, цього разу організація може надати Трампу особливу роль. Повідомляється, що президенту США вже дали зрозуміти: ФІФА хотіла б, аби саме він вручив Кубок світу збірній, яка стане переможцем турніру.

Крім того, за даними джерел, керівний орган світового футболу залишив Трампу право самостійно визначити, де він перебуватиме під час церемонії нагородження. Це може означати, що президент США з’явиться безпосередньо на подіумі поруч із командою-чемпіоном.

Інсайдери в Білому домі вважають, що Трамп, найімовірніше, обере саме такий варіант. Подібна ситуація вже була під час фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 між Челсі та ПСЖ, коли він перебував поряд із переможцями під час святкування.

Фінал чемпіонату світу-2026 відбудеться у США. Очікується, що на вирішальному матчі також будуть присутні представники Мексики та Канади, які разом зі Сполученими Штатами є країнами-господарками турніру.

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