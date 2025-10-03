Олег Гончар

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) прокоментував свою перемогу над ексчемпіоном Саулем Альваресом (63-3-2, 39 КО), передає The Ring.

«Я знав, що переможу його. План, як перемогти Канело Альвареса, вже існував». Теренс Кроуфорд

Кроуфорд зазначив, що вивчив стилі, які створювали Альваресу проблеми, і використав свої переваги. За його словами, плану, як перемогти самого Кроуфорда, ніколи не було, що дало йому впевненість.

Нагадаємо, Кроуфорд здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, піднявшись на дві вагові категорії для цього бою.