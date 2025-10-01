Де Ла Хойя назвав Мейвезера сильнішим за Кроуфорда
«Золотий Хлопчик» визнав, що Флойд був майстерніше та більш технічним боксером
Фото: Getty Images
Легендарний боксер і нині промоутер Оскар Де Ла Хойя висловився про порівняння між Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) та Флойдом Мейвезером. Слова наводить Seconds Out.
За словами «Золотого хлопчика», його колишній суперник Мейвезер перевершує чинного чемпіона й вважається більш технічним бійцем.
Кроуфорд — радше боєць-боксер, тоді як Мейвезер — чистий боксер. Але Мейвезер набагато сильніший. На мою думку, технічно він є найкращим бійцем.
