Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі поділився думками про абсолютного чемпіона у другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), закликаючи його обрати суперника без гарантованої переваги над ним, повідомляє Boxing News 24.

«Як називається бій, у якому ти точно знаєш, що виграєш? Скажіть правду. А як називається бій, у якому ти не впевнений, що виграєш? Диво. Гей, «Бад», давай спробуємо організувати диво-бій. Хто це може бути? Хто стане для нього тим дивом?». Тімоті Бредлі

Ці слова прозвучали після перемоги Кроуфорда над Саулем Альваресом одноголосним рішенням суддів. Бредлі, який раніше прогнозував успіх Теренса в цьому поєдинку, тепер радить шукати виклики.

Кроуфорд став першим абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах. Йому пропонують бій з Давидом Бенавідесом.