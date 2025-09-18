Денис Сєдашов

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) після важкої, але впевненої перемоги над мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO) одностайним рішенням суддів отримав чимало похвали. Однак, за його словами, цей успіх не змінив його ставлення до себе та спорту. Слова наводить Inside The Ring.

Кроуфорд зазначив, що протягом багатьох років його ім’я недооцінювали, а майстерність — применшували.

Я знаю, де мені судилося бути. Я знаю своє місце у спорті, знаю, де мені судилося бути. Теренс Кроуфорд

Кроуфорд обійшов Усика в рейтингу P4P від The Ring.