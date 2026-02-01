Усик може зустрітися з нідерландцем — Туркі Аль аш-Шейх зробив заяву
Суперником українця може стати Ріко Верховен
близько 1 години тому
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх висловив бажання побачити чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) в бою з конкретним суперником.
Він опублікував відео з нідерландським боксером Ріко Верховеном (1-0, 1 КО) та додав:
Хочу побачити його проти Олександра Усика.
